Форвард "Динамо" рассказал о тренировках с Роналду в "Реале"
Об этом сообщает "Футбол 24".
По словам Соля, который является воспитанником академии мадридского "Реала", он ценит время, проведенное с одним из лучших футболистов всех времен.
"Он - большой профессионал и очень приятный человек. Он - один из лучших футболистов всех времен. Мне очень нравилось тренироваться рядом с Роналду. Очень ценю то время, которое я провел с ним и другими ребятами в первой команде" Реала ", - сказал Соль .
По словам Соля, Роналду, несмотря на опасения, оказался приятным в общении.
"Конечно, сначала, когда ты видишь его, то воспринимаешь, как Бога. Но потом понимаешь, что он - такой же человек, который имеет две ноги, две руки, два глаза. Он - абсолютно нормальный человек", - сказал форвард "Динамо".
- Напомним, 2 марта испанец Фран Соль получил травму плеча в матче 21-го тура УПЛ против "Десны". Форвард вернется в состав команды через 2-3 месяца.
- Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы
- Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал испанского форварда киевлян Франа Соля за отсутствие голов.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-