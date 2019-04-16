//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Форвард "Динамо" рассказал о тренировках с Роналду в "Реале"


фото: Football League World
Испанский футболист "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале"

Об этом сообщает "Футбол 24".

По словам Соля, который является воспитанником академии мадридского "Реала", он ценит время, проведенное с одним из лучших футболистов всех времен.

"Он - большой профессионал и очень приятный человек. Он - один из лучших футболистов всех времен. Мне очень нравилось тренироваться рядом с Роналду. Очень ценю то время, которое я провел с ним и другими ребятами в первой команде" Реала ", - сказал Соль .

По словам Соля, Роналду, несмотря на опасения, оказался приятным в общении.

"Конечно, сначала, когда ты видишь его, то воспринимаешь, как Бога. Но потом понимаешь, что он - такой же человек, который имеет две ноги, две руки, два глаза. Он - абсолютно нормальный человек", - сказал форвард "Динамо".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать