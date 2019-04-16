Форвард "Динамо" рассказал о тренировках с Роналду в "Реале"

16 апреля, 2019, 17:00

Испанский футболист "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале"

Об этом сообщает "Футбол 24".

По словам Соля, который является воспитанником академии мадридского "Реала", он ценит время, проведенное с одним из лучших футболистов всех времен.

"Он - большой профессионал и очень приятный человек. Он - один из лучших футболистов всех времен. Мне очень нравилось тренироваться рядом с Роналду. Очень ценю то время, которое я провел с ним и другими ребятами в первой команде" Реала ", - сказал Соль .

По словам Соля, Роналду, несмотря на опасения, оказался приятным в общении.

"Конечно, сначала, когда ты видишь его, то воспринимаешь, как Бога. Но потом понимаешь, что он - такой же человек, который имеет две ноги, две руки, два глаза. Он - абсолютно нормальный человек", - сказал форвард "Динамо".