Возле берегов аннексированного Крыму российские летчики учились искать подводные лодки

22 апреля, 2019, 14:45

Морская авиация Черноморского флота России провела совместные учения с экипажем подводной лодки "Ростов-на-Дону" возле берегов аннексированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации поднялись в небо с аэродромов аннексированного Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с полетным заданием, экипажи вертолетов передали данные, полученные со станции, противолодочным кораблям, которые использовали их для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подводной лодке.