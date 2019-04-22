Возле берегов аннексированного Крыму российские летчики учились искать подводные лодки
22 апреля, 2019, 14:45
Морская авиация Черноморского флота России провела совместные учения с экипажем подводной лодки "Ростов-на-Дону" возле берегов аннексированного Крыма
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации поднялись в небо с аэродромов аннексированного Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с полетным заданием, экипажи вертолетов передали данные, полученные со станции, противолодочным кораблям, которые использовали их для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подводной лодке.
- Напомним, в марте Россия проводила в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 тыс. артиллеристов и 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Оккупанты усиливают военное присутствие на полуострове, чтобы "обеспечить защиту территории полуострова и интересов России в Черном море".
- Десантно-штурмовое соединение ВДВ России тренировалось уничтожать "лагеря подготовки боевиков" в аннексированном Крыму.
- Пограничные корабли ФСБ России и авиация совместно с Черноморским флотом учились задерживать иностранные военные корабли в Керченском проливе.
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