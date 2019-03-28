Россияне проводят учения по задержанию кораблей у берегов Крыма
Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Крыму.
"27 марта в акватории Черного моря прошли межведомственные учения на тему "Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей". Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - отмечают в ФСБ.
Уточняется, что учения проходили в районе мыса Опук. На учениях велся огонь из корабельной, авиационной, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились безпарашутним и абордажного способами на условные "суда-нарушители".
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того,чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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