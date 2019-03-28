Россияне проводят учения по задержанию кораблей у берегов Крыма

28 марта, 2019, 16:34

Пограничные корабли ФСБ России и авиация совместно с Черноморским флотом учились задерживать иностранные военные корабли в Керченском проливе

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Крыму.

"27 марта в акватории Черного моря прошли межведомственные учения на тему "Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей". Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - отмечают в ФСБ.

Уточняется, что учения проходили в районе мыса Опук. На учениях велся огонь из корабельной, авиационной, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились безпарашутним и абордажного способами на условные "суда-нарушители".