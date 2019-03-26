В аннексированном Крыму десантники РФ будут учиться уничтожать "лагеря боевиков"
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота России "Цезарь Куников" и "Азов" в ходе учений взяли на борт боевую технику и личный состав десантно-штурмового соединения ВДВ для перехода и последующей высадки на участке побережья полигона "Опук" в Крыму, говорится в сообщении.
Отмечается, что по замыслу учений, десантники высадятся на побережье полигона, чтобы отработать уничтожение "лагерей подготовки боевиков".
"После высадки десанта экипажи выполнят артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, а также проведут учения по противовоздушной обороне совместно с экипажами тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М", - сообщает пресс-служба.
- Напомним, 13 марта Россия анонсировала проведение в аннексированном Крыму военных учений с участием 10 тыс. артиллеристов и 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Оккупанты усиливают военное присутствие на полуострове, чтобы "обеспечить защиту территории полуострова и интересов России в Черном море".
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