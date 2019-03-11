"Искандеры", РСЗО и тяжелая артиллерия: РФ планирует масштабные учения в Крыму и ряде регионов

11 марта, 2019, 12:57

Россия планирует провести в аннексированном Крыму часть военных учений с участием 10 тыс артиллеристов и 3 тыс единиц ракетно-артиллерийского вооружения

Об этом сообщают российские СМИ, передает Крым Реалии.

Отмечается, что во время учений планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Обучение якобы пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму.