У Зеленского прокомментировали возможность назначения премьером Тимошенко

22 апреля, 2019, 15:13

В штабе Владимира Зеленского считают нелогичным обсуждать кадровые вопросы, относящиеся к компетенции Верховной Рады

Об этом заявил спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков во время брифинга, передает Укринформ.

Он отвечал на вопросы журналистов. В частности, у него спросили, рассматривается в команде Зеленского назначение на должность премьер-министра Украины Юлии Тимошенко

"Я хочу вам напомнить, что не президент назначает премьер-министра в Украине - мы сегодня живем в парламентско-президентской республике. (Кандидатуру - ред.) премьер-министра подает коалиция и вносит на рассмотрение парламента президент. Поэтому в данной ситуации обсуждать такие кадровые назначения алогично, поскольку сегодня коалиция, в которой нет ни "Батькивщины", ни "Слуги народа", - сказал Разумков.