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Рада приняла закон о переименовании УПЦ (МП)


фото: groza-news
Верховная Рада приняла законопроект №5309 относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Законопроект поддержали 240 нардепов.

"Религиозная организация (объединение), непосредственно или как составная часть религиозной организации (объединения) входит в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и временно оккупировало территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном ее в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полной уставной названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации ", - говорится в законопроекте.

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