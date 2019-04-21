МВД отреагировал на демонстрацию Зеленским заполненного бюллетеня

21 апреля, 2019, 13:43

Об этом заявил член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк, сообщает РБК-Украина .

В МВД прокомментировали ситуацию, когда Зеленский продемонстрировал свой бюллетень на избирательном участке на Оболони.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - отметил Шкиряк.

В МВД рассказали, что были составлены несколько админпротоколов после подобных нарушений во время первого тура выборов, который проходил 31 марта.