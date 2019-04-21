//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МВД отреагировал на демонстрацию Зеленским заполненного бюллетеня


фото: РБК-Україна
В МВД отреагировали на факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления

Об этом заявил член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк, сообщает РБК-Украина .

В МВД прокомментировали ситуацию, когда Зеленский продемонстрировал свой бюллетень на избирательном участке на Оболони.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - отметил Шкиряк.

В МВД рассказали, что были составлены несколько админпротоколов после подобных нарушений во время первого тура выборов, который проходил 31 марта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать