МВД отреагировал на демонстрацию Зеленским заполненного бюллетеня
21 апреля, 2019, 13:43
В МВД отреагировали на факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления
Об этом заявил член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк, сообщает РБК-Украина .
В МВД прокомментировали ситуацию, когда Зеленский продемонстрировал свой бюллетень на избирательном участке на Оболони.
"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - отметил Шкиряк.
В МВД рассказали, что были составлены несколько админпротоколов после подобных нарушений во время первого тура выборов, который проходил 31 марта.
- Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал на избирательном участке заполненный бюллетень перед камерами - с "плюсиком" напротив своей фамилии.
- На 10:00 21 апреля МВД зафиксировала более 100 заявлений о нарушении на участках.
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