Исполнитель роли Брана Старка в "Игре престолов" раскрыл секрет своего жуткого взгляда
20 апреля, 2019, 14:16
Актер Айзек Хэмпстед-Райт объяснил, как ему удается устрашающий взгляд с прищуром
Об этом актер рассказал в интервью Джимми Киммел во время вечернего шоу "Jimmy Kimmel Live" на телеканале ABC.
Британский актер признался, что у него плохое зрение, а во время съемок он не надевал контактные линзы.
Его коллега из сериала Софи Тернер, известная зрителям по роли Санси Старк, говорит, что Айзек смотрит "прямо в душу".
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