Исполнитель роли Брана Старка в "Игре престолов" раскрыл секрет своего жуткого взгляда

20 апреля, 2019, 14:16

Актер Айзек Хэмпстед-Райт объяснил, как ему удается устрашающий взгляд с прищуром

Об этом актер рассказал в интервью Джимми Киммел во время вечернего шоу "Jimmy Kimmel Live" на телеканале ABC.

Британский актер признался, что у него плохое зрение, а во время съемок он не надевал контактные линзы.

Его коллега из сериала Софи Тернер, известная зрителям по роли Санси Старк, говорит, что Айзек смотрит "прямо в душу".