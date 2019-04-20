//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Исполнитель роли Брана Старка в "Игре престолов" раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Актер Айзек Хэмпстед-Райт объяснил, как ему удается устрашающий взгляд с прищуром

Об этом актер рассказал в интервью Джимми Киммел во время вечернего шоу "Jimmy Kimmel Live" на телеканале ABC.

Британский актер признался, что у него плохое зрение, а во время съемок он не надевал контактные линзы.

Его коллега из сериала Софи Тернер, известная зрителям по роли Санси Старк, говорит, что Айзек смотрит "прямо в душу".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать