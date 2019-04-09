Джордж Мартин считает, что 8 сезон "Игры престолов" не быть последним
Об этом пишет The Independent.
Автор, является создателем "Вестероса" и его многочисленных обитателей, не считает, что сериал должен завершаться на 8-м сезоне.
В комментарии для The Hollywood Reporter, Мартин сказал: "Я не думаю, что это должен быть последний сезон. Но мы здесь. Мне кажется, мы только что начали все это на прошлой неделе. Разве это было дольше? Время пролетело незаметно".
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