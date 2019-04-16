Премьера финала сериала "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам
Об этом сообщает Variety .
В частности, 11,8 млн из них смотрели премьеру по кабельному телевидению, а остальные - через HBOGO и HBO NOW.
Сейчас такое количество зрителей является рекордом для фэнтезийных сериалов, действие которых происходит в средневековье.
Для HBO это мультиплатформенный рекорд, ранее принадлежавший финала седьмого сезона, ведь его на старте смотрело 16, 9 млн человек, из которых 12,1 пришлось на кабельный канал.
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Так, количество зрителей эфира HBO упало, впрочем компания смогла перекрыть такую разницу ростом своих цифровых платформ. С учетом отложенных просмотров эта цифра существенно возрастет.
К примеру, конечность седьмого сезона только на HBO суммарно посмотрели 32,8 млн зрителей.
Добавим, что премьера восьмого сезона стала самой популярной в Twitter за всю историю шоу, ведь только за первые сутки пользователи написали более 5 млн твитов на эту тему.
Напомним, что в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона "Игры престолов". Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.
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