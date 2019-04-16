//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Премьера финала сериала "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам

Первую серию финального сезона сериала HBO "Игра престолов", которая вышла в ночь на 15 апреля по киевскому времени, в США посмотрели 17,4 млн человек

Об этом сообщает Variety .

В частности, 11,8 млн из них смотрели премьеру по кабельному телевидению, а остальные - через HBOGO и HBO NOW.

Сейчас такое количество зрителей является рекордом для фэнтезийных сериалов, действие которых происходит в средневековье.

Для HBO это мультиплатформенный рекорд, ранее принадлежавший финала седьмого сезона, ведь его на старте смотрело 16, 9 млн человек, из которых 12,1 пришлось на кабельный канал.

Читайте также: Загадки тизера, версии фанов и намеки от актеров. Все о финальном сезоне "Игры престолов" без спойлеров

Так, количество зрителей эфира HBO упало, впрочем компания смогла перекрыть такую ​​разницу ростом своих цифровых платформ. С учетом отложенных просмотров эта цифра существенно возрастет.

К примеру, конечность седьмого сезона только на HBO суммарно посмотрели 32,8 млн зрителей.

Добавим, что премьера восьмого сезона стала самой популярной в Twitter за всю историю шоу, ведь только за первые сутки пользователи написали более 5 млн твитов на эту тему.

Напомним, что в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона "Игры престолов". Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать