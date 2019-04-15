//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Серсея из "Игры престолов" рассказала о съемках топлесс, депрессии и ненавистном парике

Лина Хиди, которая сыграла Серсею Ланнистер, рассказала, как она относится к сценам с обнажением и к реквизиту

Об этом она рассказала в интервью изданию Fox News.

Лина не оценила реакцию, которую она получила от поклонников после известной обнаженной сцены (10 серия 5 сезона). Она отметила, что в период съемок этой серии она была беременна и потому, вместо нее обнаженной в толпе прошла дублерша.

"Некоторые люди думают, что я не такая хорошая актриса, потому что использовала дублера. И знаете что? Меня это действительно шокировало. Я снималась обнаженной, меня это совершенно не смущает. Но я очень эмоциональная актриса, это определяет мою работу - я не знаю другого способа играть ", - сказала она.

Она также рассказала, что роль Серсеи была для нее вызовом, так как этот персонаж помог ей справиться с послеродовой депрессией, которой она страдала во время съемок первых сезонов сериала.

Читайте также: Загадки тизера, версии фанов и намеки от актеров. Все о финальном сезоне "Игры престолов" без спойлеров

"Это было ужасно - у меня была послеродовая депрессия, но я этого не знала", - рассказала она.

По ее словам, во время съемок она пережила трудное время, пока выясняла, какое материнство на самом деле.

"Это было сложно", - сказала актриса.

Хиди рассказала о том, от чего она хочет избавиться навсегда - парик Серсеи.

"Я ненавижу эту вещь. Мне бы хотелось сжечь ее", - призналась она.

Работники студии спросили у нее, что бы она хотела взять с реквизита ее героини, но Хиди ответила, что ей не нужно ничего.

Кроме того, исполняющая роли Серсеи Ланнистер рассказала о последнем дне съемок сериала. По ее словам, когда все было отснято, она "попала в машину и расплакалась, я была опустошена". Кроме того, актриса призналась, что это были чрезвычайные 9 лет.

Напомним, что в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона "Игры престолов". Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать