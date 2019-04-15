Серсея из "Игры престолов" рассказала о съемках топлесс, депрессии и ненавистном парике
Об этом она рассказала в интервью изданию Fox News.
Лина не оценила реакцию, которую она получила от поклонников после известной обнаженной сцены (10 серия 5 сезона). Она отметила, что в период съемок этой серии она была беременна и потому, вместо нее обнаженной в толпе прошла дублерша.
"Некоторые люди думают, что я не такая хорошая актриса, потому что использовала дублера. И знаете что? Меня это действительно шокировало. Я снималась обнаженной, меня это совершенно не смущает. Но я очень эмоциональная актриса, это определяет мою работу - я не знаю другого способа играть ", - сказала она.
Она также рассказала, что роль Серсеи была для нее вызовом, так как этот персонаж помог ей справиться с послеродовой депрессией, которой она страдала во время съемок первых сезонов сериала.
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"Это было ужасно - у меня была послеродовая депрессия, но я этого не знала", - рассказала она.
По ее словам, во время съемок она пережила трудное время, пока выясняла, какое материнство на самом деле.
"Это было сложно", - сказала актриса.
Хиди рассказала о том, от чего она хочет избавиться навсегда - парик Серсеи.
"Я ненавижу эту вещь. Мне бы хотелось сжечь ее", - призналась она.
Работники студии спросили у нее, что бы она хотела взять с реквизита ее героини, но Хиди ответила, что ей не нужно ничего.
Кроме того, исполняющая роли Серсеи Ланнистер рассказала о последнем дне съемок сериала. По ее словам, когда все было отснято, она "попала в машину и расплакалась, я была опустошена". Кроме того, актриса призналась, что это были чрезвычайные 9 лет.
Напомним, что в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона "Игры престолов". Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.
- Кит Харингтон (исполнитель роли Джона Сноу) "в восторге, что люди увидят это" и считает, что последний сезон "изменит телевидение".
- Стало известно, каким будет хронометраж серий последнего сезона: большинство эпизодов будут длиннее, чем обычно.
- НВО показала новые постеры финального сезона "Игры престолов", на которых неожиданные персонажи сидят на Железном троне.
- Джордж Мартин считает, что 8 сезон "Игры престолов" не должен быть последним.
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