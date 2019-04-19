В соцсетях показали, как полиция готовится к дебатам на НСК "Олимпийский"

19 апреля, 2019, 12:42

Соответствующие фото пользователи опубликовали в Facebook.

В частности корреспондент Reuters Сергей Караз сообщил, что в охране "Олимпийского" уже задействовано более 10 тыс. полицейских.

"10,000+ полицейских задействовано в охране Олимпийского. Со всеми очевидными последствиями для бюджета.

А можно было просто прийти на Общественное, как это прописано в законе ", - написал он.

А директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что для обеспечения порядка работает не только Нацполиция, а и Нацгвардия. Он также призвал к мирному характеру проведения массового мероприятия.

"Силы правопорядка МВД Украины, а именно Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины с самого утра активно работают для обеспечения общественного порядка и безопасности во время беспрецедентного массового мероприятия на Olympic NSC. Призываем всех, кто придет сюда вечером: сугубо мирный характер, никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов ", - написал он.