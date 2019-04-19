В соцсетях показали, как полиция готовится к дебатам на НСК "Олимпийский"
Соответствующие фото пользователи опубликовали в Facebook.
В частности корреспондент Reuters Сергей Караз сообщил, что в охране "Олимпийского" уже задействовано более 10 тыс. полицейских.
"10,000+ полицейских задействовано в охране Олимпийского. Со всеми очевидными последствиями для бюджета.
А можно было просто прийти на Общественное, как это прописано в законе ", - написал он.
А директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что для обеспечения порядка работает не только Нацполиция, а и Нацгвардия. Он также призвал к мирному характеру проведения массового мероприятия.
"Силы правопорядка МВД Украины, а именно Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины с самого утра активно работают для обеспечения общественного порядка и безопасности во время беспрецедентного массового мероприятия на Olympic NSC. Призываем всех, кто придет сюда вечером: сугубо мирный характер, никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов ", - написал он.
- Напомним, 19 апреля три станции Киевского метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".
- Из-за дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве ограничат движение транспорта в четверг, 18 апреля, с 18:00 и до окончания мероприятия 19 апреля.
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