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В соцсетях показали, как полиция готовится к дебатам на НСК "Олимпийский"


фото: Sergiy Karazy
В соцсети пользователи показали, как правоохранители готовят НСК "Олимпийский" к дебатам кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Соответствующие фото пользователи опубликовали в Facebook.

В частности корреспондент Reuters Сергей Караз сообщил, что в охране "Олимпийского" уже задействовано более 10 тыс. полицейских.

"10,000+ полицейских задействовано в охране Олимпийского. Со всеми очевидными последствиями для бюджета.
А можно было просто прийти на Общественное, как это прописано в законе ", - написал он.

А директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что для обеспечения порядка работает не только Нацполиция, а и Нацгвардия. Он также призвал к мирному характеру проведения массового мероприятия.

"Силы правопорядка МВД Украины, а именно Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины с самого утра активно работают для обеспечения общественного порядка и безопасности во время беспрецедентного массового мероприятия на Olympic NSC. Призываем всех, кто придет сюда вечером: сугубо мирный характер, никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов ", - написал он.

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