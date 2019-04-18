Из-за дебатов Зеленского и Порошенко Киевское метро изменит график

18 апреля, 2019, 18:22

Три станции Киевского метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter .

В пятницу, 19 апреля, с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время на станции "Площадь Льва Толстого" на выход будет работать только один эскалатор из-за возможного скопления людей. "Олимпийская" будет работать с возможными перебоями на вход, а "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

"До и после события возможны ограничения на вход на всех станциях. Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - отмечают в столичном метро.

Друзья!

Изменения в работе метро на завтра pic.twitter.com/OaPWI9RsnD - Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert) 18 апреля 2019 г.