В Киеве из-за дебатов на НСК "Олимпийском" ограничат движение транспорта

18 апреля, 2019, 16:35

18 и 19 апреля возможны временные ограничения дорожного движения в Киеве по случаю проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в Facebook.

В частности, ориентировочно с 18:00 в четверг, 18 апреля, и до завершения мероприятия будет ограничено движение на:

Троицкой площади и площади у билетных касс "Дворца спорта".

на ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского).

ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели).

ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели).

ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского).

пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабораторный).

ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника).

ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

В ведомстве попросили отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.