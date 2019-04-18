В Киеве из-за дебатов на НСК "Олимпийском" ограничат движение транспорта
18 апреля, 2019, 16:35
18 и 19 апреля возможны временные ограничения дорожного движения в Киеве по случаю проведения дебатов на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в Facebook.
В частности, ориентировочно с 18:00 в четверг, 18 апреля, и до завершения мероприятия будет ограничено движение на:
- Троицкой площади и площади у билетных касс "Дворца спорта".
- на ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского).
- ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели).
- ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели).
- ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского).
- пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабораторный).
- ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника).
- ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).
В ведомстве попросили отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.
- Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".
- В ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" сторонников кандидатов в президенты будут размещать в различных секторах.
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