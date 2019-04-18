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В Киеве из-за дебатов на НСК "Олимпийском" ограничат движение транспорта


фото: autocentre
18 и 19 апреля возможны временные ограничения дорожного движения в Киеве по случаю проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в Facebook.

В частности, ориентировочно с 18:00 в четверг, 18 апреля, и до завершения мероприятия будет ограничено движение на:

  • Троицкой площади и площади у билетных касс "Дворца спорта".
  • на ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского).
  • ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели).
  • ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели).
  • ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского).
  • пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабораторный).
  • ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника).
  • ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

В ведомстве попросили отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.

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