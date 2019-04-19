Украинский голкипер рассказал, как Ярмоленко отправили с "Динамо" домой

19 апреля, 2019, 09:19

Украинский голкипер венгерского МТК Артем Кичак рассказал, как Андрея Ярмоленко отправили с "Динамо" обратно в Чернигов

Слова вратаря приводит Tribuna.com .

"С Ярмоленко мы приехали на просмотр в" Динамо "в один день. Поехали на сборы и заселились в академию. Его взяли, а потом отправили домой - сказали, что маленький. Когда" Динамо-2 "встретилось с "Десной", он за них играл, вымахал конец. Те, кто его помнил, не поверили, что это он. Андрей выделялся техникой и скоростью ", - сказал Кичак.