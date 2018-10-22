Ярмоленко получил травму и выбыл на полгода

22 октября, 2018, 08:21

Украинский футболист "Вест Хэма" получил травму в матче чемпионата Англии и не будет играть полгода

Об этом сообщает Goal.com.

Ярмоленко вернется на поле не раньше мая 2019 года. У украинца разрыв ахиллова сухожилия. Из-за травмы Ярмоленко пропустит минимум шесть месяцев, что ставит под угрозу участие футболиста в официальных матчах до конца нынешнего сезона.

Украинский полузащитник получил травму 20 октября в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". Ярмоленко в борьбе за мяч подвернул правую ногу и не смог покинуть поле самостоятельно.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за лондонский клуб 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.