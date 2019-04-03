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Ярмоленко может вернуться на поле еще в нынешнем сезоне


фото: whufc.com
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться на поле до конца нынешнего сезона

Об этом сообщает портал Football.London .

Издание проанализировало травмы игроков лондонского "Вест Хэма", указав их причины, а также потенциальные сроки окончательного восстановления. В описании по повреждения украинском Андрея Ярмоленко говорится, что он может вернуться в конце сезона.

  • Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал ахилл в октябре 2018 года и с тех пор на поле не появлялся.
  • Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона .
  • Украинец Андрей Ярмоленко может восстановиться после травмы раньше мая .
  • Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, собирается серьезно обновить состав следующего лета.
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