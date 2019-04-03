Ярмоленко может вернуться на поле еще в нынешнем сезоне
3 апреля, 2019, 10:21
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться на поле до конца нынешнего сезона
Об этом сообщает портал Football.London .
Издание проанализировало травмы игроков лондонского "Вест Хэма", указав их причины, а также потенциальные сроки окончательного восстановления. В описании по повреждения украинском Андрея Ярмоленко говорится, что он может вернуться в конце сезона.
- Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал ахилл в октябре 2018 года и с тех пор на поле не появлялся.
- Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона .
- Украинец Андрей Ярмоленко может восстановиться после травмы раньше мая .
- Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, собирается серьезно обновить состав следующего лета.
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