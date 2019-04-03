Ярмоленко может вернуться на поле еще в нынешнем сезоне

3 апреля, 2019, 10:21

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться на поле до конца нынешнего сезона

Об этом сообщает портал Football.London .

Издание проанализировало травмы игроков лондонского "Вест Хэма", указав их причины, а также потенциальные сроки окончательного восстановления. В описании по повреждения украинском Андрея Ярмоленко говорится, что он может вернуться в конце сезона.