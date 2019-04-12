В "Вест Хэме" назвали сроки восстановления Ярмоленко после травмы
12 апреля, 2019, 12:02
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал о деталях восстановления Андрея Ярмоленко после травмы
Слова чилийца приводит официальный сайт английского клуба.
Специалист отметил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко сможет вернуться на поле уже через несколько недель.
"Андрей Ярмоленко и Карлос Санчес продолжают восстановление. У них хорошая динамика, поэтому я надеюсь, что через пару недель они будут готовы работать с первым составом команды", - заявил Пеллегрини.
- Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал ахилл в октябре 2018 г. и с тех пор на поле не появлялся.
- Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона.
- Украинец Андрей Ярмоленко может восстановиться после травмы раньше мая.
- Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, собирается серьезно обновить состав следующего лета.
- Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться на поле до конца нынешнего сезона.
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