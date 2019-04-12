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В "Вест Хэме" назвали сроки восстановления Ярмоленко после травмы


фото: Reuters
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал о деталях восстановления Андрея Ярмоленко после травмы

Слова чилийца приводит официальный сайт английского клуба.

Специалист отметил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко сможет вернуться на поле уже через несколько недель.

"Андрей Ярмоленко и Карлос Санчес продолжают восстановление. У них хорошая динамика, поэтому я надеюсь, что через пару недель они будут готовы работать с первым составом команды", - заявил Пеллегрини.

  • Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал ахилл в октябре 2018 г. и с тех пор на поле не появлялся.
  • Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона.
  • Украинец Андрей Ярмоленко может восстановиться после травмы раньше мая.
  • Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, собирается серьезно обновить состав следующего лета.
  • Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может вернуться на поле до конца нынешнего сезона.
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