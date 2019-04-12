В "Вест Хэме" назвали сроки восстановления Ярмоленко после травмы

12 апреля, 2019, 12:02

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал о деталях восстановления Андрея Ярмоленко после травмы

Слова чилийца приводит официальный сайт английского клуба.

Специалист отметил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко сможет вернуться на поле уже через несколько недель.

"Андрей Ярмоленко и Карлос Санчес продолжают восстановление. У них хорошая динамика, поэтому я надеюсь, что через пару недель они будут готовы работать с первым составом команды", - заявил Пеллегрини.