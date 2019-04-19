Стало известно, кто будет модерировать дебаты Порошенко и Зеленского
19 апреля, 2019, 14:17
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" будет модерировать ведущая ICTV Елена Фроляк
Об этом заявил ведущий ICTV Петр Демьянчук, сообщают Факты.
Кандидатуру Фролик утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене Зеленского.
- Напомним, 19 апреля три станции Киевского метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".
- Через дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве ограничили движение транспорта в четверг, 18 апреля, с 18:00 и до окончания мероприятия 19 апреля.
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