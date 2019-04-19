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Стало известно, кто будет модерировать дебаты Порошенко и Зеленского


фото: telekritika
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" будет модерировать ведущая ICTV Елена Фроляк

Об этом заявил ведущий ICTV Петр Демьянчук, сообщают Факты.

Кандидатуру Фролик утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене Зеленского.

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