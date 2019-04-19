Роналду разочаровался в игроках "Ювентуса" из-за ментальности
Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport .
Журналист Аржун Прадепп изложил в твиттере обложки печатных версий ведущих итальянских спортивных газет: La Gazzetta Dello Sport, Tuttosport и Corriere dello Sport. Gazzetta сообщает, что Роналду недоволен ментальной готовностью футболистов "Ювентуса" в Лигу чемпионов.
По информации Calciomercato , Криштиану не понравились действия тренера "Юве" Массимилиано Аллегри - в частности, невыход в основном составе Жоау Канселу. Португалец также настаивает на осуществлении нескольких крупных трансферов летом.
- Arjun Pradeep (@IndianRegista) 18 апреля 2019 г.
Front pages of Gazzetta, Corsport and Tuttosport headline on a Juventus revamp.
Cristiano Ronaldo is furious & is waiting for reinforcements. CR7 remains the only guarantee for Juventus this summer.
The club is already targeting to play the 2020 UCL final in Istanbul. pic.twitter.com/e38MaZi2io
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд .
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
- Португальский футболист Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов решил покинуть "Ювентус" .
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