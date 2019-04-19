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Роналду разочаровался в игроках "Ювентуса" из-за ментальности


фото: REUTERS
Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду недоволен футболистами туринцев в связи с невыходом команды в полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport .

Журналист Аржун Прадепп изложил в твиттере обложки печатных версий ведущих итальянских спортивных газет: La Gazzetta Dello Sport, Tuttosport и Corriere dello Sport. Gazzetta сообщает, что Роналду недоволен ментальной готовностью футболистов "Ювентуса" в Лигу чемпионов.

По информации Calciomercato , Криштиану не понравились действия тренера "Юве" Массимилиано Аллегри - в частности, невыход в основном составе Жоау Канселу. Португалец также настаивает на осуществлении нескольких крупных трансферов летом.

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