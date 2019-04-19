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"Я не сдаюсь и не сдамся", - Порошенко обратился к украинцам накануне дебатов на "Олимпийском"

Президент Петр Порошенко накануне дебатов на "Олимпийском" обратился к украинцам

Видео опубликовано на странице Петра Порошенко в Facebook.

"5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское - одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей ", - говорит Порошенко.

Порошенко признался, что стал использовать в предвыборной кампании методы своего оппонента Владимира Зеленского.

"Но сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин! ", - заявил он.

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