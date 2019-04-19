Медведчук вспомнил об отмене антироссийских санкций и освобождении моряков

19 апреля, 2019, 09:40

Президент РФ Владимир Путин может "в качестве жеста доброй воли" освободить украинских пленных моряков

Об этом в интервью Reuters заявил Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, Путин может быть готов освободить 24 захваченных моряков в качестве жеста доброй воли. Он добавил, что миллиарды российских денег будут поступать в Украину, если экономические отношения между государствами восстановят. Сейчас эти отношения ограничены благодаря санкциям.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.