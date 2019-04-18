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Зеленский объяснил, почему избегает публичных выступлений и интервью

Кандидат в президенты Украины рассказал, почему избегает встреч с общественными организациями, журналистами и публичных выступлений

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я могу ходить каждый день, меня зовут на какие-то политические программы. Каждый божий день. Не сейчас, это началось очень давно. А теперь представьте себе: а я не иду. Я вам объясню. Ваше интервью посмотрит миллион. А теперь представьте, если я каждый день буду ходить, и ко всем журналистам? Уважаю всех, не в этом дело - это мой подход, моя информационная политика", - пояснил Зеленский.

Он утверждает, что поставил себе целью именно такой подход в общении с самого начала:

"Редкие появления, которые сводят людей вместе, объединяют их. Я хочу, чтобы меня увидели. Это как в старые времена, еще в советское время, все бежали: «Что сегодня? "Семнадцать мгновений весны"или там "Слуга народа". Один раз идет эта серия, в такое-то время, и все об этом знают. Где можно ее увидеть? Ее можно посмотреть по телевизору. Не важно, есть у тебя дома телевизор или нет. Так было раньше - во дворе садились и смотрели. Ты объединяешь людей. Поэтому, как только люди почувствуют, что с ними говорят, что их слышат, и - самое важное - их голос очень сильно влияет на изменения в стране, которые начинаются и из законодательных изменений, поверьте мне... ", - пояснил кандидат в президенты в страны.

 

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