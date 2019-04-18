Зеленский сказал, каким видит будущий статус Донбасса

18 апреля, 2019, 08:25

Кандидат в президенты Украины рассказал о своих взглядах по поводу особого статуса Донбасса

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Зеленский считает, что особый статус Донбассу не нужен:

"Я считаю, что это вообще наша великая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война", - сказал кандидат в президенты.

Он пояснил, что надеется "информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего".

Также Зеленский рассказал, что между Украиной и оккупированными территориями пока информационная стена:

"Стены вроде бы нет, но она информационно страшна. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии... И то, что мы с ними не говорим, - это самое страшное".

Он поделился идеей о создании "отдельного большого европейского медиа-портала, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать":

"Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что нужно говорить. Это наши заложники там", - пояснил Зеленский.