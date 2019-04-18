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Я не успею распустить Раду, - Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, но не успеет распустить Верховную Раду до следующих (парламентских) выборов

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я боюсь, что я не успею (распустить Раду, - ред.). Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент..." , - рассказал он.

Согласно Конституции, запрещено за полгода до окончания полномочий Верховной Рады распускать ее. Нынешний парламент начал работать 27 ноября 2014 г., срок каденции - 5 лет. Итак, полгода до окончания полномочий - это 27 мая 2019 г..

По словам Зеленского, ему это очень выгодно, но "не факт, что это выгодно для Петра Алексеевича". Также кандидат посоветовал Порошенко уйти из политики после выборов, в случае проигрыша во втором туре.

"Он сегодня главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте, - я слава богу, не на его месте - после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы с политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может забрать с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины... В положительных, порядочных, демократических странах такие люди уходят из политики, просто идут. И это правильное решение . Я закончу мысль - он богатый человек, он может позволить себе заниматься благотворительностью, большим производством и так далее. У него много решений в жизни может быть", - добавил Зеленский.

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