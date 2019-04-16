Еще не реформированы? Иду к вам!: Нефедов рассказал о борьбе за пост главы таможни

16 апреля, 2019, 18:48

Первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов рассказал о конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы

Об этом Нефедов написал в Facebook.

"Сегодня прошел следующий этап отбора на руководителя Государственной таможенной службы. Были компьютерные тесты на знание законодательства (набрал 39/40), затем ситуативное задание по развитию таможни (набрал 3,25 балла), затем ситуативное задание по общим управленческим качествам (не записал, сколько набрал - 3 с чем-то). Цифры вывесят официально на сайте Национального Агентства Украины по вопросам государственной службы ", - рассказал замминистра.

Отмечается, что осталось 3 кандидата, среди них собственно Нефедов. Следующий этап - через неделю, это презентация стратегии изменений и собеседование.

"Отдельно хочу отметить хороший уровень организации. Тесты реально работают автоматически, работы шифруются, вопросы релевантные, все идет быстро", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Нефедов займет должность главы Государственной таможенной службы.