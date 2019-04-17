Акции "Ювентуса" стремительно подешевели из-за вылета из Лиги чемпионов
17 апреля, 2019, 15:56
После поражения от нидерландского "Аякса" в Лиге чемпионов акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" стремительно подешевели
Об этом сообщает Football Italia.
После поражения от "Аякса" (1: 2) и вылета из Лиги чемпионов стоимость акций "Ювентуса" упала на 16%.
В четвертьфинал Лиги чемпионов одна акция клуба стоила 1,69 евро, но на утро после поражения цена упала до 1,30 евро, что на 24% ниже прежней. Позже цена немного выросла и теперь составляет 1,41 евро, что на 16% ниже, чем перед матчем с "Аяксом".
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд.
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
- В марте стало известно, что с момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140% .
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