Акции "Ювентуса" стремительно подешевели из-за вылета из Лиги чемпионов

17 апреля, 2019, 15:56

После поражения от нидерландского "Аякса" в Лиге чемпионов акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" стремительно подешевели

Об этом сообщает Football Italia.

После поражения от "Аякса" (1: 2) и вылета из Лиги чемпионов стоимость акций "Ювентуса" упала на 16%.

В четвертьфинал Лиги чемпионов одна акция клуба стоила 1,69 евро, но на утро после поражения цена упала до 1,30 евро, что на 24% ниже прежней. Позже цена немного выросла и теперь составляет 1,41 евро, что на 16% ниже, чем перед матчем с "Аяксом".