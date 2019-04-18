"Не допущу этого сценария": Парубий о роспуске Рады
Об этом Парубий заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Если теоретически допустить, что Зеленский победит, я говорю откровенно, не могу твердо знать, каким будет его взаимодействие с парламентом. Все, что я знаю сегодня, - это то, что запущена волна информационных вброс о якобы возможном роспуске парламента. Я это - о роспуске - слышал с момента избрания главой Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", - сказал Парубий.
Глава Верховной Рады отметил, что для роспуска парламента существует перечень конкретных условий в Конституции.
"27 мая проходит любая возможность - даже теоретическая - распустить парламент. И это не прихоть президента или главы Верховной Рады Украины. Есть четко определенный Конституцией перечень условий, когда можно пойти на такой шаг. 27 мая проходит любой срок возможный для этого. Так Конституцией четко предусмотрено: за полгода до завершения полномочий действующей Верховной Рады это делать невозможно. И Конституция, и законодатель четко это предусмотрели. Итак, я убежден, что нет ни оснований, ни времени, чтобы те основания искать", - пояснил Парубий.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает возможный досрочный роспуск Рады незаконным.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не успеет распустить Раду .
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