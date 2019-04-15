Порошенко считает вероятный досрочный роспуск Рады незаконным
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
По словам президента, роспуск Верховной Рады будет означать политический кризис в стране, а также паузу в отношениях с международными партнерами Украины.
"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной Рады в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под сомнение нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году ", - заявил президент.
Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск ВР в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020.- Петр Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.
Ранее в штабе Владимира Зеленского завили, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства: такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.
- Напомним, 15 апреля Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом и нарушит стабильность национальной валюты.
- В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского считают необходимым проведение аудита реформ банковского сектора, на основании которого должны принять решение относительно кадровой политики.
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