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Порошенко считает вероятный досрочный роспуск Рады незаконным

Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск парламента

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

По словам президента, роспуск Верховной Рады будет означать политический кризис в стране, а также паузу в отношениях с международными партнерами Украины.

"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной Рады в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под сомнение нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году ", - заявил президент.

Ранее в штабе Владимира Зеленского завили, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства: такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

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