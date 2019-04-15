Порошенко считает вероятный досрочный роспуск Рады незаконным

15 апреля, 2019, 13:22

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

По словам президента, роспуск Верховной Рады будет означать политический кризис в стране, а также паузу в отношениях с международными партнерами Украины.

"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной Рады в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под сомнение нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году ", - заявил президент.

Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск ВР в случае смены президента уже также прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020. - Петр Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

Ранее в штабе Владимира Зеленского завили, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства: такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.