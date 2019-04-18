//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лидер "Динамо" удивил новым имиджем - фанаты в восторге


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко кардинально сменил имидж

Об этом Шапаренко сообщил в Instagram.

20-летний игрок долгое время был с длинными волосами, которые в последнее время заматывал в хвостик во время матчей. Но Шапаренко решил подстричься.

Читатели в восторге от нового стиля динамовца. "Так гораздо лучше, если ранее был как кудряшка Сью", - говорится в одном из сообщений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LoL

Публикация от Nikolay Shaparenko (@ nikolay.shaparenko)

  • Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером".
  • Другой травмированный легионер "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале".
  • Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил повреждение и может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать