Лидер "Динамо" удивил новым имиджем - фанаты в восторге
18 апреля, 2019, 15:54
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко кардинально сменил имидж
Об этом Шапаренко сообщил в Instagram.
20-летний игрок долгое время был с длинными волосами, которые в последнее время заматывал в хвостик во время матчей. Но Шапаренко решил подстричься.
Читатели в восторге от нового стиля динамовца. "Так гораздо лучше, если ранее был как кудряшка Сью", - говорится в одном из сообщений.
- Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером".
- Другой травмированный легионер "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале".
- Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил повреждение и может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо".
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