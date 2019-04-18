Лидер "Динамо" удивил новым имиджем - фанаты в восторге

18 апреля, 2019, 15:54

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко кардинально сменил имидж

Об этом Шапаренко сообщил в Instagram.

20-летний игрок долгое время был с длинными волосами, которые в последнее время заматывал в хвостик во время матчей. Но Шапаренко решил подстричься.

Читатели в восторге от нового стиля динамовца. "Так гораздо лучше, если ранее был как кудряшка Сью", - говорится в одном из сообщений.