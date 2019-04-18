Лидер "Шахтера" рискует пропустить матч с "Динамо"

18 апреля, 2019, 11:51

Ведущий полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо"

Об этом рассказал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека в комментарии для официального сайта "Шахтера".

Португальский специалист рассказал о ситуации с травмированными Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко.

"Думаю, что Коваленко можно восстановить. По поводу Степаненко мы только сейчас оценим ситуацию, нужно пару дней. Пока неизвестно", - сказал Фонсека.

Степаненко получил травму в полуфинале Кубка Украины с "Днепром-1", а Коваленко даже не готовился к этому поединку.

Матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля на НСК "Олимпийский", начало - в 18:30.