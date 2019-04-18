Лидер "Шахтера" рискует пропустить матч с "Динамо"
18 апреля, 2019, 11:51
Ведущий полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо"
Об этом рассказал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека в комментарии для официального сайта "Шахтера".
Португальский специалист рассказал о ситуации с травмированными Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко.
"Думаю, что Коваленко можно восстановить. По поводу Степаненко мы только сейчас оценим ситуацию, нужно пару дней. Пока неизвестно", - сказал Фонсека.
Степаненко получил травму в полуфинале Кубка Украины с "Днепром-1", а Коваленко даже не готовился к этому поединку.
Матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля на НСК "Олимпийский", начало - в 18:30.
- Напомним, 17 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины "Днепр-1" в родных стенах уступил "Шахтеру" на последних минутах.
- 7 апреля во четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
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