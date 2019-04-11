Лидер МЮ начал переговоры с "Реалом"

11 апреля, 2019, 12:17

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может летом перейти в испанский "Реал"

Об этом сообщает le10sport.com.

Агент француза Мино Райола ведет переговоры с "Реалом" о трансфере хавбека. Погба заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", чтобы присоединиться к своему соотечественнику Зинедину Зидану.

Райола требует 18 млн евро комиссии за трансфер своего клиента, а также заверения, что Погба будет среди трех самых высокооплачиваемых игроков "Реала".

В этом сезоне Погба провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.

Отметим, во вчерашнем матче МЮ - "Барселона" Погба тепло поздоровался с лидером каталонцев Лионелем Месси.