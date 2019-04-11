Лидер МЮ начал переговоры с "Реалом"
11 апреля, 2019, 12:17
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может летом перейти в испанский "Реал"
Об этом сообщает le10sport.com.
Агент француза Мино Райола ведет переговоры с "Реалом" о трансфере хавбека. Погба заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", чтобы присоединиться к своему соотечественнику Зинедину Зидану.
Райола требует 18 млн евро комиссии за трансфер своего клиента, а также заверения, что Погба будет среди трех самых высокооплачиваемых игроков "Реала".
В этом сезоне Погба провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.
Отметим, во вчерашнем матче МЮ - "Барселона" Погба тепло поздоровался с лидером каталонцев Лионелем Месси.
- В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" минимально переиграла на выезде "Манчестер Юнайтед".
- Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует летом попрощаться с шестью футболистами команды.
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