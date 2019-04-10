Звездный футболист перессорился с одноклубниками и болельщиками "Реала"

10 апреля, 2019, 11:45

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл перессорился с партнерами и болельщиками, из-за чего клуб намерен расстаться с валлийцем

Об этом сообщает AS .

По информации издания, мадридский клуб планирует избавиться Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно. Игрок потерял доверие болельщиков, журналистов и некоторых партнеров по команде. Так, Куртуа недоволен, что форвард не посещает командные обеды. Препятствием могут стать высокие финансовые запросы клуба и самого игрока.

Сам Бэйл не прочь провести следующий сезон в Мадриде, но он знает о желании клуба его продать, хотя у "Реала" пока нет предложений по нему.

В нынешнем сезоне в составе "Реала" Бэйл сыграл 38 матчей, отличился 14 забитыми мячами и 5 результативными передачами.