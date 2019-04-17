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Звезду МЮ арестовали за домашнее насилие


фото: marriedwithpassports.eu
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне председатель клубной академии манкунианцев Батт арестован британской полицией за домашнее насилие

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, задержание Батта произошло вчера из-за подозрений в нанесении повреждений жене экс-футболиста, в которой был порез на руке. Здоровью супругов ничего не угрожает. Во время вчерашней игры между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" ( 0: 3 ) Батт находился в полиции, где принимал участие в допросе.

Представитель манчестерского клуба женат на пострадавшей с 2008 года, в семье двое детей.

Батт выступал за МЮ в течение 11 лет (1993-2004), сыграв на команду 270 матчей.

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