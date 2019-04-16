"Барселона" разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

16 апреля, 2019, 23:50

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в следующий раунд

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

1/4 финала. Ответный матч

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:0

Голы: Месси, 16, 20, Коутинью, 61

Первый матч - 1: 0

"Барселона" сняла вопрос о полуфиналиста еще в начале матча. Каталонцев на 16-й минуте вывел вперед Лионель Месси, который подхватил мяч на левом фланге, обыграл нескольких соперников, сместился в центр и поразил ворота.

Через 4 минуты Месси оформил дубль - после очередного прохода аргентинца по центру и удара ошибся голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, который не смог зафиксировать мяч и выпустил его в сетку.

До разгромного счет на 61-й минуте довел Фелиппе Коутинью, который забил невероятным дальним ударом в девятку.

"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" встретится с победителем матча между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем".