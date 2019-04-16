"Барселона" разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
1/4 финала. Ответный матч
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:0
Голы: Месси, 16, 20, Коутинью, 61
Первый матч - 1: 0
"Барселона" сняла вопрос о полуфиналиста еще в начале матча. Каталонцев на 16-й минуте вывел вперед Лионель Месси, который подхватил мяч на левом фланге, обыграл нескольких соперников, сместился в центр и поразил ворота.
Через 4 минуты Месси оформил дубль - после очередного прохода аргентинца по центру и удара ошибся голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, который не смог зафиксировать мяч и выпустил его в сетку.
До разгромного счет на 61-й минуте довел Фелиппе Коутинью, который забил невероятным дальним ударом в девятку.
"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
В полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" встретится с победителем матча между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем".
- Напомним, 10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед" .
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