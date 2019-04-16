"Барселона" готова выложить за форварда МЮ 115 млн евро
16 апреля, 2019, 14:21
Каталонская "Барселона" планирует потратить 115 млн евро на трансфер нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда
Об этом сообщает Mirror .
Каталонцы готовы заплатить за форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда 115 млн евро.
Действующее соглашение Решфорда с клубом заканчивается в 2020 году. МЮ ведет с игроком переговоры о новом контракте.
В этом сезоне в активе нападающего 13 забитых мячей и 6 голевых пасов в 41 игре за манчестерцев.
- Напомним, 10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед".
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