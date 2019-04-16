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Дебаты на стадионе: штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение с "Олимпийским"


фото: tut.by
Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля

Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV .

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сказал Медведев.

Представитель штаба Порошенко добавил, что регламент дебатов еще будет обсуждаться.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

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