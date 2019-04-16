Дебаты на стадионе: штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение с "Олимпийским"

16 апреля, 2019, 16:59

Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV .

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сказал Медведев.

Представитель штаба Порошенко добавил, что регламент дебатов еще будет обсуждаться.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.