Дебаты на стадионе: штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение с "Олимпийским"
16 апреля, 2019, 16:59
Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля
Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV .
"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сказал Медведев.
Представитель штаба Порошенко добавил, что регламент дебатов еще будет обсуждаться.
"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.
- Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.
- У Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко в "Олимпийском" в настоящее время из-за того, что это - рабочее время.
- Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты в Олимпийском 14 апреля .
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