Сельская команда сенсационно пробилась в финал Кубка Украины
17 апреля, 2019, 17:55
Сегодня в первом полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово одолел "Зарю" и вышел в финал
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом полуфинальном матче "Ингулец" из села Петрово создал настоящую сенсацию, одолев "Зарю". Главные события произошли до перерыва: на два гола хозяев луганчане ответили лишь раз.
Кубок Украины
1/2 финала
17 апреля
"Ингулец" - "Заря" 2: 1
Голы: Запорожан, 16 Щедрый, 38 - Чеберко, 45 + 2
Победитель турнира определится 15 мая в Запорожье.
Финалисты турнира разыграют трофей и путевку в групповой раунд Лиги Европы. Если победителем станет клуб, который получит право выступить в Лиге чемпионов (таким может быть "Шахтер"), то в основную сетку второго еврокубка попадет бронзовый призер УПЛ, а в квалификации стартует пятая команда чемпионата Украины.
- Напомним, 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно победил львовские "Карпаты".
- В четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
- В четвертьфинале Кубка Украины луганская "Заря" победила в гостях "Львов" .
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