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Сельская команда сенсационно пробилась в финал Кубка Украины


фото: zarya-lugansk.com
Сегодня в первом полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово одолел "Зарю" и вышел в финал

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом полуфинальном матче "Ингулец" из села Петрово создал настоящую сенсацию, одолев "Зарю". Главные события произошли до перерыва: на два гола хозяев луганчане ответили лишь раз.

Кубок Украины

1/2 финала

17 апреля

"Ингулец" - "Заря" 2: 1

Голы: Запорожан, 16 Щедрый, 38 - Чеберко, 45 + 2

Победитель турнира определится 15 мая в Запорожье.

Финалисты турнира разыграют трофей и путевку в групповой раунд Лиги Европы. Если победителем станет клуб, который получит право выступить в Лиге чемпионов (таким может быть "Шахтер"), то в основную сетку второго еврокубка попадет бронзовый призер УПЛ, а в квалификации стартует пятая команда чемпионата Украины.

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