В полуфинал Кубка Украины сенсационно вышел сельский клуб
7 апреля, 2019, 17:15
В четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно победил львовские "Карпаты"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче, который проходил в Александрии, "Ингулец" на 50-й минуте вывел вперед Артем Щедрый. "Карпаты" спаслись на 90 + 7 минуте и перевели игру в овертайм.
В дополнительное время команды голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Ингулец" из села Петрово, Кировоградской области, который выступает в первой лиге чемпионата Украины - 5:4.
Кубок Украины
1/4 финала
7 апреля
"Ингулец" - "Карпаты" 1:1 (1:1, 5:4 - по пен.)
Голы: Щедрый, 50 - Швед, 90 7
- Напомним, первым полуфиналистом Кубка Украины стала "Заря", которая победила в гостях "Львов".
- В другом матче 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" встречается с "Динамо" .
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