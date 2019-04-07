В полуфинал Кубка Украины сенсационно вышел сельский клуб

7 апреля, 2019, 17:15

В четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно победил львовские "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче, который проходил в Александрии, "Ингулец" на 50-й минуте вывел вперед Артем Щедрый. "Карпаты" спаслись на 90 + 7 минуте и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время команды голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Ингулец" из села Петрово, Кировоградской области, который выступает в первой лиге чемпионата Украины - 5:4.

Кубок Украины

1/4 финала

7 апреля

"Ингулец" - "Карпаты" 1:1 (1:1, 5:4 - по пен.)

Голы: Щедрый, 50 - Швед, 90 7