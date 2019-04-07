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"Заря" победила "Львов" и стала первым полуфиналистом Кубка Украины


фото: ua-football.com
В четвертьфинале Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила в гостях "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победу "Заре" принес гол Богдана Леднева на 47-й минуте.

Кубок Украины

1/4 финала

7 апреля

"Львов" - "Заря" 0:1

Гол: Леднев, 47

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