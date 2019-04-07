"Заря" победила "Львов" и стала первым полуфиналистом Кубка Украины
7 апреля, 2019, 16:37
В четвертьфинале Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила в гостях "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Победу "Заре" принес гол Богдана Леднева на 47-й минуте.
Кубок Украины
1/4 финала
7 апреля
"Львов" - "Заря" 0:1
Гол: Леднев, 47
- Сегодня в Харькове в четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо", матч начнется в 17:00.
- "Шахтер" и "Динамо" назвали стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка Украины по футболу.
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