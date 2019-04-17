"Суд" над военнопленными моряками: заседания хотят сделать закрытыми

17 апреля, 2019, 11:27

Сторона обвинения просит закрыть заседание, ведь во время него, вроде, будет озвучена информация, разглашение которой может навредить следствию

Об этом сообщает Общественное .

Сторона защиты отрицает, отмечая, что основания для закрытия заседания отсутствуют. Адвокаты настаивают, что это злоупотребление со стороны следствия и публичность процесса не повредит, а никакой секретной информации в материалах.

Напомним, в среду, 17 апреля, в Лефортовский суде Москвы началось заседание, где рассматривается продлении меры пресечения 24-м украинским военнопленным морякам.