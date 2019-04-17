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"Суд" над военнопленными моряками: заседания хотят сделать закрытыми

Сторона обвинения просит закрыть заседание, ведь во время него, вроде, будет озвучена информация, разглашение которой может навредить следствию

Об этом сообщает Общественное .

Сторона защиты отрицает, отмечая, что основания для закрытия заседания отсутствуют. Адвокаты настаивают, что это злоупотребление со стороны следствия и публичность процесса не повредит, а никакой секретной информации в материалах.

Напомним, в среду, 17 апреля, в Лефортовский суде Москвы началось заседание, где рассматривается продлении меры пресечения 24-м украинским военнопленным морякам.

  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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