Порошенко пообещал возмездие за продление ареста украинских моряков
17 апреля, 2019, 17:48
Суд над украинскими моряками свидетельствует о пренебрежении Россией верховенством права и требованиями международного сообщества
Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
"Кремль продолжает пренебрегать верховенством права и закрывает глаза на требования международного сообщества! Очередное подтверждение тому - сегодняшнее судилище над нашими ребятами в Лефортовском так называемом "суде" Москвы. Российский агрессор никак не может понять, что такими демонстрациями украинцев не спугнуть", - написал Порошенко.
Он подчеркнул, что украинское единство и солидарность несокрушимы, как и решимость вернуть всех украинских заложников домой.
"За содержание наших ребят за решеткой обязательно будет возмездие", - подчеркнул президент.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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