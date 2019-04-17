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Порошенко пообещал возмездие за продление ареста украинских моряков


фото: president.gov.ua
Суд над украинскими моряками свидетельствует о пренебрежении Россией верховенством права и требованиями международного сообщества

Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Кремль продолжает пренебрегать верховенством права и закрывает глаза на требования международного сообщества! Очередное подтверждение тому - сегодняшнее судилище над нашими ребятами в Лефортовском так называемом "суде" Москвы. Российский агрессор никак не может понять, что такими демонстрациями украинцев не спугнуть", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что украинское единство и солидарность несокрушимы, как и решимость вернуть всех украинских заложников домой.

"За содержание наших ребят за решеткой обязательно будет возмездие", - подчеркнул президент.

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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