Порошенко пообещал возмездие за продление ареста украинских моряков

17 апреля, 2019, 17:48

Суд над украинскими моряками свидетельствует о пренебрежении Россией верховенством права и требованиями международного сообщества

Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Кремль продолжает пренебрегать верховенством права и закрывает глаза на требования международного сообщества! Очередное подтверждение тому - сегодняшнее судилище над нашими ребятами в Лефортовском так называемом "суде" Москвы. Российский агрессор никак не может понять, что такими демонстрациями украинцев не спугнуть", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что украинское единство и солидарность несокрушимы, как и решимость вернуть всех украинских заложников домой.

"За содержание наших ребят за решеткой обязательно будет возмездие", - подчеркнул президент.