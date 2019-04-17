По 30% сторонников каждого кандидата: у Зеленского рассказали, как будут отбирать зрителей на дебаты

17 апреля, 2019, 10:52

В штабе Владимира Зеленского рассказали о распределении зрителей дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля

Об этом спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Еще одним камнем преткновения является наличие сторонников на стадионе. Было предложено 30/30: 30% - это люди, которые поддерживают Зеленского, 30% - которые поддерживают Порошенко, и 40% - это люди, которые либо не определились со своим выбором, либо поддерживали другого кандидата. Думаю, это правильная позиция ", - сказал Разумков.

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Однако он не сказал, каким образом будут проверять позиции зрителей.

Ранее сообщалось, что Зеленский не может договориться с Порошенко по количеству сцен на дебатах.