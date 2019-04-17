Дебаты на "Олимпийском" будут стоить от 6 до 8 млн, - советник Зеленского
17 апреля, 2019, 09:57
Предвыборные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" будут стоить примерно от 6 до 8 млн гривен, расходы поделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты
Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, информирует 112.ua .
"То есть это, грубо говоря, 3-4 млн гривен на проведение этого мероприятия. Это, конечно, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", - сказал Разумков.
Он добавил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие".
- Накануне команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Однако переговоры о времени и формат этого события продвигаются сложно.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
- Также Зеленский рассказал, что его штаб и команда Петра Порошенко не могут договориться о количестве сцен на НСК "Олимпийский" и формата доступа людей на стадион.
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