Дебаты на "Олимпийском" будут стоить от 6 до 8 млн, - советник Зеленского

17 апреля, 2019, 09:57

Предвыборные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" будут стоить примерно от 6 до 8 млн гривен, расходы поделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты

Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, информирует 112.ua .

"То есть это, грубо говоря, 3-4 млн гривен на проведение этого мероприятия. Это, конечно, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", - сказал Разумков.

Он добавил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие".