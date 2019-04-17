//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дебаты на "Олимпийском" будут стоить от 6 до 8 млн, - советник Зеленского

Предвыборные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" будут стоить примерно от 6 до 8 млн гривен, расходы поделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты

Об этом сообщил представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, информирует 112.ua .

"То есть это, грубо говоря, 3-4 млн гривен на проведение этого мероприятия. Это, конечно, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", - сказал Разумков.

Он добавил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать