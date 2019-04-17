Коболев: РФ согласится на переговоры о транзите, как только будут понятны результаты выборов
Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев сказал в интервью ТСН .
Глава НАК предположил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоятся уже в начале мая.
"Думаю, им (россиянам. - ред.) есть о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с Северным потоком-2, им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес. Будут ли они готовы вести переговоры до окончательного объявления результатов? Думаю, что нет. Но как только будут понятны результаты выборов, они согласятся на переговоры ", - отметил Коболев.
Впрочем "риторика россиян, как правило, не меняется", добавил Коболеев.
"У них есть свой интерес, они хотят продавить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, независимо от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента", - заявил он.
По словам Коболева, тот факт, что Северный поток-2 не заработает 1 января 2020 года, как планировалось, не сильно помогает Нафтогазу усиливать позиции на переговорах. Он подчеркнул, что к этому уже все готовы.
"Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что Северного потока-2 нет, и могут устроить очередную газовый кризис, это очень в их стиле", - сказал он.
- Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом было заключено в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
- За последнюю неделю Газпром увеличил объемы суточного транспортировки газа через Украину на 25%
- 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
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Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
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