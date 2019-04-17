Коболев: РФ согласится на переговоры о транзите, как только будут понятны результаты выборов

17 апреля, 2019, 11:03

Россия согласится на переговоры с Нафтогазом о транзите газа после второго тура выборов, однако ее риторика вряд ли изменится

Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев сказал в интервью ТСН .

Глава НАК предположил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоятся уже в начале мая.

"Думаю, им (россиянам. - ред.) есть о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с Северным потоком-2, им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес. Будут ли они готовы вести переговоры до окончательного объявления результатов? Думаю, что нет. Но как только будут понятны результаты выборов, они согласятся на переговоры ", - отметил Коболев.

Впрочем "риторика россиян, как правило, не меняется", добавил Коболеев.

"У них есть свой интерес, они хотят продавить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, независимо от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента", - заявил он.

По словам Коболева, тот факт, что Северный поток-2 не заработает 1 января 2020 года, как планировалось, не сильно помогает Нафтогазу усиливать позиции на переговорах. Он подчеркнул, что к этому уже все готовы.

"Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что Северного потока-2 нет, и могут устроить очередную газовый кризис, это очень в их стиле", - сказал он.