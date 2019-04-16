Газпром резко увеличил транзит газа через Украину

16 апреля, 2019, 13:20

За последнюю неделю Газпром увеличил объемы суточного транспортировки газа через Украину на 25%

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в Facebook .

"За последнюю неделю Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту. Причина этого - ремонт трубопровода" Ямал-Европа ", который проходит через Беларусь", - говорится в сообщении.

По словам Коболева, за считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м.

Отмечается, что в годовом исчислении этот объем эквивалентен около 110 млрд куб. м газа.

"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", - подчеркнул Коболев.

Он отметил, что это еще раз доказывает, что строительство Газпромом обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, а истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости.