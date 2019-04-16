Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в Facebook .
"За последнюю неделю Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту. Причина этого - ремонт трубопровода" Ямал-Европа ", который проходит через Беларусь", - говорится в сообщении.
По словам Коболева, за считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м.
Отмечается, что в годовом исчислении этот объем эквивалентен около 110 млрд куб. м газа.
"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", - подчеркнул Коболев.
Он отметил, что это еще раз доказывает, что строительство Газпромом обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, а истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости.
- Напомним, 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
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