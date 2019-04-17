Гвардиола рассказал, имеет ли Зинченко шанс сыграть в матче Лиги чемпионов

17 апреля, 2019, 09:18

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с травмированным украинцем Александром Зинченко перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Слова Гвардиолы приводит официальный сайт УЕФА .

"Думаю, все здоровы. Зинченко будет тренироваться, другие вернулись в строй еще накануне. Фернандиньо занимался по облегченной программе, а Агуэро нужна игровая практика, но он быстро найдет оптимальные кондиции. Физика решать почти все. Мы очень хотим в полуфинал", - рассказал испанский специалист.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится сегодня.