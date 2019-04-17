//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гвардиола рассказал, имеет ли Зинченко шанс сыграть в матче Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с травмированным украинцем Александром Зинченко перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Слова Гвардиолы приводит официальный сайт УЕФА .

"Думаю, все здоровы. Зинченко будет тренироваться, другие вернулись в строй еще накануне. Фернандиньо занимался по облегченной программе, а Агуэро нужна игровая практика, но он быстро найдет оптимальные кондиции. Физика решать почти все. Мы очень хотим в полуфинал", - рассказал испанский специалист.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится сегодня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать