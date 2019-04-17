Гвардиола рассказал, имеет ли Зинченко шанс сыграть в матче Лиги чемпионов
17 апреля, 2019, 09:18
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с травмированным украинцем Александром Зинченко перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов
Слова Гвардиолы приводит официальный сайт УЕФА .
"Думаю, все здоровы. Зинченко будет тренироваться, другие вернулись в строй еще накануне. Фернандиньо занимался по облегченной программе, а Агуэро нужна игровая практика, но он быстро найдет оптимальные кондиции. Физика решать почти все. Мы очень хотим в полуфинал", - рассказал испанский специалист.
Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится сегодня.
- Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил тренировку команды накануне ответного матча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.
- 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" без травмированного Александра Зинченко победил "Кристал Пэлас" и вернул себе лидерство в турнире.
- 9 апреля во первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити" .
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