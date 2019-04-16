Зинченко рискует пропустить матч Лиги чемпионов
16 апреля, 2019, 12:50
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил тренировку команды накануне ответного матча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .
Александр Зинченко отсутствовал на тренировке и может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
3 апреля в игре с "Кардиффом" Зинченко получил травму и на восстановление должно было уйти 10 дней.
Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля.
- Напомним, 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" без травмированного Александра Зинченко победил "Кристал Пэлас" и вернул себе лидерство в турнире.
- 9 апреля во первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити" .
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