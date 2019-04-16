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Зинченко рискует пропустить матч Лиги чемпионов


фото: Reuters
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил тренировку команды накануне ответного матча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .

Александр Зинченко отсутствовал на тренировке и может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

3 апреля в игре с "Кардиффом" Зинченко получил травму и на восстановление должно было уйти 10 дней.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля.

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