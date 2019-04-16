Зинченко рискует пропустить матч Лиги чемпионов

16 апреля, 2019, 12:50

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил тренировку команды накануне ответного матча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .

Александр Зинченко отсутствовал на тренировке и может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

3 апреля в игре с "Кардиффом" Зинченко получил травму и на восстановление должно было уйти 10 дней.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля.