"Манчестер Сити" вернул себе лидерство в чемпионате Англии

14 апреля, 2019, 20:02

В 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" без травмированного Александра Зинченко победил "Кристал Пэлас" и вернул себе лидерство в турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

Счет в игре был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Стерлинг, ассист на свой счет записал Кевин де Брюйне. На 63-й минуте Стерлинг оформил дубль с голевого паса Лероя Сане.

За 9 минут до конца встречи Лука Миливоевич сократил разрыв в счете до минимума. На 90-й минуте точку в игре поставил Габриэл Жезус. Второй голевой пас в матче сделал где Брюйне.

"Манчестер Сити" победил 3: 1 и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Места на" набрали 83 очка, "Кристал Пэлас" идет 13-м с 39 баллами.

Чемпионат Англии

34-й тур

14 апреля

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Миливоевич, 81 - Стерлинг, 15, 63, Жезус, 90