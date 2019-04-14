"Манчестер Сити" вернул себе лидерство в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.
Счет в игре был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Стерлинг, ассист на свой счет записал Кевин де Брюйне. На 63-й минуте Стерлинг оформил дубль с голевого паса Лероя Сане.
За 9 минут до конца встречи Лука Миливоевич сократил разрыв в счете до минимума. На 90-й минуте точку в игре поставил Габриэл Жезус. Второй голевой пас в матче сделал где Брюйне.
"Манчестер Сити" победил 3: 1 и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Места на" набрали 83 очка, "Кристал Пэлас" идет 13-м с 39 баллами.
Чемпионат Англии
34-й тур
14 апреля
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1: 3
Голы: Миливоевич, 81 - Стерлинг, 15, 63, Жезус, 90
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити" .
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